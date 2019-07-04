В округе на Черниговщине выдвинули трех кандидатов с одинаковыми ФИО
Среди 19 кандидатов, зарегистрированных в избирательном округе №207, фамилия, имя и отчество трех полностью совпадают - Евлахов Анатолий Сергеевич, сообщает УНИАН .
Все они родились в апреле, но в разные годы. Один из них действует народным депутатом, избранным в 207-м округе.
В конце июня представители Гражданской сети ОПОРА сообщили, что двум Евлаховым ЦИК отказала в регистрации. По информации координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Черниговской области Натальи Высиканец, в ЦИК заявления о самовыдвижения вместе с другими документами по регистрации их кандидатами в народные депутаты в ОИК № 207 подали граждане Украины Евлахов Анатолий Сергеевич, 18 апреля 1962 года (до 8 мая 2019 - Галанчук Александр Сергеевич) и Евлахов Анатолий Сергеевич, 15 апреля 1998 года рождения (до 8 мая 2019 - Мельниченко Тадеуш Сергеевич).
"Они" являются двойниками "Анатолия Евлахова, который баллотируется по округу №207 (и был избран в этом округе народным депутатом). Евлаховым-двойникам ЦИК отказала в регистрации, поскольку они не подали в документах актуальные номера телефонов. При таких обстоятельствах автобиографии указанных лиц считаются поданными, и ЦИК отказала в регистрации кандидатов ", - сказала Высиканец.
Однако сейчас на сайте ЦИК информация об этих кандидатах представлена как о зарегистрированных. Датой их регистрации указано 2 июля.
- Округ №207 является крупнейшим на Черниговщине. В округ входит семь северных районов: Корюковский, Сосницкий, Семеновский, Крупской, Новгород-Северский, Сновский и Городянский.
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