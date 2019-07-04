В Литве объявили чрезвычайное положение из-за засухи
4 июля, 2019, 12:04
В Литве объявили режим чрезвычайного положения из-за продолжительной засухи, в ряде рек почти не осталось воды
Об этом сообщает DW .
По словам министра охраны окружающей среды Кестусиса Мажейка, фермеры обеспокоены, что урожайность может снизиться на 50%. Также он отметил, что пересыхание рек угрожает экосистеме страны, флоре и фауне, а также судоходству.
Мажейка добавил, что «ни у кого нет сомнения, что эта засуха является следствием изменения климата".
Июнь 2019 в Литве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, 12 июня синоптики зафиксировали рекордные 35,7 градуса тепла. На западе страны и в соседней Латвии возникают пожары.
Режим чрезвычайного положения в частности позволит правительству Литвы оказывать государственную поддержку аграриям, не нарушая правила Евросоюза.
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