В Лондоне внук Назарбаева пытался покончить с собой и укусил полицейского
4 июля, 2019, 12:14
Внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан пытался покончить с собой в квартире незнакомца в районе Ковент-Гарден в Лондоне
Об этом со ссылкой на Скотленд-Ярд передает РБК .
Как сообщается, инцидент произошел еще 5 июня, однако подтверждения от британской полиции появилось только сейчас.
При этом отмечается, что во время инцидента Айсултан также укусил констебля Росса Сэмбрук, который пытался ему помешать свести счеты с жизнью.
В связи с этим по внука экс-президента было возбуждено дело о причинении телесных повреждений представителю полиции.
Айсултан Назарбаев является сыном старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги.
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