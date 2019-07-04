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Espreso.tvМирВ Лондоне внук Назарбаева пытался покончить с собой и укусил полицейского

В Лондоне внук Назарбаева пытался покончить с собой и укусил полицейского


фото: knews
Внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан пытался покончить с собой в квартире незнакомца в районе Ковент-Гарден в Лондоне

Об этом со ссылкой на Скотленд-Ярд передает РБК .

Как сообщается, инцидент произошел еще 5 июня, однако подтверждения от британской полиции появилось только сейчас.

 

При этом отмечается, что во время инцидента Айсултан также укусил констебля Росса Сэмбрук, который пытался ему помешать свести счеты с жизнью.

В связи с этим по внука экс-президента было возбуждено дело о причинении телесных повреждений представителю полиции.

Айсултан Назарбаев является сыном старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги.

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