В Карибском море затонуло рыболовецкое судно: 27 погибших

4 июля, 2019, 09:38

Рыбацкая лодка затонула возле берегов Гондураса. 9 человек числятся пропавшими без вести

Об этом пишет DW .

Отмечается, что 55 человек удалось спасти.

По словам представителя вооруженных сил, лодка отправился в погоду, которая не подходит для рыбалки. Он рассказал, что Гондураса свойственны тропические штормы и ураганы.

Сообщается, что судно занималось отловом лобстера.