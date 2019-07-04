В Карибском море затонуло рыболовецкое судно: 27 погибших
4 июля, 2019, 09:38
Рыбацкая лодка затонула возле берегов Гондураса. 9 человек числятся пропавшими без вести
Об этом пишет DW .
Отмечается, что 55 человек удалось спасти.
По словам представителя вооруженных сил, лодка отправился в погоду, которая не подходит для рыбалки. Он рассказал, что Гондураса свойственны тропические штормы и ураганы.
Сообщается, что судно занималось отловом лобстера.
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