//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Карибском море затонуло рыболовецкое судно: 27 погибших

В Карибском море затонуло рыболовецкое судно: 27 погибших

Рыбацкая лодка затонула возле берегов Гондураса. 9 человек числятся пропавшими без вести

Об этом пишет DW .

Отмечается, что 55 человек удалось спасти.

По словам представителя вооруженных сил, лодка отправился в погоду, которая не подходит для рыбалки. Он рассказал, что Гондураса свойственны тропические штормы и ураганы.

Сообщается, что судно занималось отловом лобстера.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 июля, 2019 четверг

3 июля, 2019 среда

больше новостей

4 июля, 2019 четверг

3 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать