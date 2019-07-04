В Германии мужчину судят за участие в войне на Донбассе на стороне РФ
4 июля, 2019, 10:20
В среду, 3 июля, в немецком Дортмунде начали судить гражданина, обвиняемого в участии в боевых действиях на Донбассе в составе подконтрольной России террористической организации "ДНР"
Об этом сообщает Deutsche Welle .
Обвиняемый - 43-летний гражданин Германии из города Лене в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Он заявил, что его отец был украинском, поэтому присоединение к боевикам "ДНР" на Донбассе мужчина назвал своим "гражданским долгом". В то же время он отметил, что разочаровался в боевиках, а также опроверг непосредственное участие в боевых действиях.
"Я никогда не был на фронте. Я поддерживал людей, которые обогатились на войне", - сказал на суде обвиняемый.
Имя мужчины не называется, однако известно, что он находился на оккупированном Россией Донбассе с 2014 по 2016 год.
- Напомним, в Италии приговорили к тюремным срокам трех наемников, воевавших на Донбассе за РФ.
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