В Германии мужчину судят за участие в войне на Донбассе на стороне РФ

4 июля, 2019, 10:20

В среду, 3 июля, в немецком Дортмунде начали судить гражданина, обвиняемого в участии в боевых действиях на Донбассе в составе подконтрольной России террористической организации "ДНР"

Об этом сообщает Deutsche Welle .

Обвиняемый - 43-летний гражданин Германии из города Лене в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Он заявил, что его отец был украинском, поэтому присоединение к боевикам "ДНР" на Донбассе мужчина назвал своим "гражданским долгом". В то же время он отметил, что разочаровался в боевиках, а также опроверг непосредственное участие в боевых действиях.

"Я никогда не был на фронте. Я поддерживал людей, которые обогатились на войне", - сказал на суде обвиняемый.

Имя мужчины не называется, однако известно, что он находился на оккупированном Россией Донбассе с 2014 по 2016 год.