Умер украинский военный, который подорвался на фугасе под Марьинкой

4 июля, 2019, 17:50

В городской больнице Курахово от полученных ранений скончался 25-летний боец Королевской бригады - старший солдат Эдуард Лобода

Об этом сообщает пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила.

3 июля он вместе с собратьями обеспечивал прикрытие промежутков, где предполагалось действие диверсионно-разведывательных групп противника. По предварительной информации было известно, что в течение последнего месяца противник небольшими группами проникал в Марьинку, устанавливая мины на маршрутах, которыми передвигались военные и гражданские.

"Группа наших военных, которую возглавлял старший солдат Лобода, выбрала правильный рубеж для противодействия, что позволило исключить проникновение вражеских диверсантов в район наших подразделений. Но очевидно накануне противник успел установить на данном направлении фугасы с новейшими датчиками движения российского производства. Эдуард, который был впереди своей группы, прикрыл собратьев от взрыва, приняв весь удар на себя. Почти сутки медики пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, ранения оказались несовместимыми с жизнью", - отметили в 24 ОМБр.

Эдуард уроженец Сумщины. Он ушел на фронт сначала добровольцем, а затем подписал контракт в ВС Украины.