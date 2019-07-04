Умер украинский военный, который подорвался на фугасе под Марьинкой
Об этом сообщает пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила.
3 июля он вместе с собратьями обеспечивал прикрытие промежутков, где предполагалось действие диверсионно-разведывательных групп противника. По предварительной информации было известно, что в течение последнего месяца противник небольшими группами проникал в Марьинку, устанавливая мины на маршрутах, которыми передвигались военные и гражданские.
"Группа наших военных, которую возглавлял старший солдат Лобода, выбрала правильный рубеж для противодействия, что позволило исключить проникновение вражеских диверсантов в район наших подразделений. Но очевидно накануне противник успел установить на данном направлении фугасы с новейшими датчиками движения российского производства. Эдуард, который был впереди своей группы, прикрыл собратьев от взрыва, приняв весь удар на себя. Почти сутки медики пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, ранения оказались несовместимыми с жизнью", - отметили в 24 ОМБр.
Эдуард уроженец Сумщины. Он ушел на фронт сначала добровольцем, а затем подписал контракт в ВС Украины.
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