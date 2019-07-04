Украинские заробитчане остановили пожар в польском лесу. Видео
4 июля, 2019, 12:50
В среду, 3 июля, возле села Белч-Гурны на юго-западе Польши вспыхнул лес
Об этом сообщает польское издание TVP.Info
Отмечается, что пока пожарные ехали на место происшествия, украинские заробитчане ветками, лопатами и песком гасили пожар, чтобы не дать огню дойти до ближайшей деревни.
"Самое важное произошло в первые полчаса. Они потушили более 500-700 м территории, где был огонь, используя лопаты и ветви. Если бы не героические действия и усилия украинских граждан, лес бы сгорел, а огонь мог бы даже дойти до домов", - написала Анна Сауч, автор сообщению в Facebook.
"Действия этих мужчин заслуживают уважения и признания", - сказал представитель местного управления пожарной службы Марцин Клефас.
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