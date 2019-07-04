Украинскому футболисту угрожают из-за поста о "москальской морде"
4 июля, 2019, 15:34
Украинский полузащитник венгерского "Халадаша" Юрий Габовда прокомментировал ситуацию с заявлением о том, что как мининмум одна москалька рожа ляжет в предстоящем матче с российским клубом
Слова Габовды передает Tribuna.com.
После огласки Габовда закрыл страницу для комментариев.
"Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, я этого не писал. Мою страницу взломали", - сказал Габовда.
Матч "Халадаша" с российским "Краснодаром-2" запланирован на пятницу 5 июля.
30-летний футболист ранее выступал за "Карпаты", "Кривбасс", "Таврию", "Гранит" (Беларусь), минское "Динамо", "Движение" и венгерский "Балмазуйварош".
- Напомним, 4 июля украинский полузащитник венгерского "Халадаша" Юрий Габовда пообещал "начистить москальскую морду" в матче с российским клубом.
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