//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинскому футболисту угрожают из-за поста о "москальской морде"

Украинскому футболисту угрожают из-за поста о "москальской морде"


фото: galsports.com
Украинский полузащитник венгерского "Халадаша" Юрий Габовда прокомментировал ситуацию с заявлением о том, что как мининмум одна москалька рожа ляжет в предстоящем матче с российским клубом

Слова Габовды передает Tribuna.com.

После огласки Габовда закрыл страницу для комментариев.

"Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, я этого не писал. Мою страницу взломали", - сказал Габовда.

Матч "Халадаша" с российским "Краснодаром-2" запланирован на пятницу 5 июля.

30-летний футболист ранее выступал за "Карпаты", "Кривбасс", "Таврию", "Гранит" (Беларусь), минское "Динамо", "Движение" и венгерский "Балмазуйварош".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 июля, 2019 четверг

больше новостей

4 июля, 2019 четверг

3 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать