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Espreso.tvСпортУкраинка Ястремская в напряженном поединке пробилась в третий круг Уимблдона

Украинка Ястремская в напряженном поединке пробилась в третий круг Уимблдона


фото: btu.org.ua
Украинская теннисистка Даяна Ястремская с боями преодолела второй круг Уимблдона

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Во втором круге турнира Ястремская в напряженном трехсетовом поединке обыграла Софию Кенин из США. Это была первая встреча соперниц.

Уимблдон

второй круг

3 июля

Даяна Ястремская (Украина) - София Кенин (США) 7: 5, 4: 6, 6: 3

Ястремская является 35-й ракеткой мира, Кенин занимает двадцать седьмую строчку мирового рейтинга.

В первом круге Ястремская победила Камилу Джорджи (6: 3, 6: 3).

  • Напомним, 3 июля украинская теннисистка Элина Свитолина в драматичном матче пробилась в третий круг Уимблдона.
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