Украинка Ястремская в напряженном поединке пробилась в третий круг Уимблдона
4 июля, 2019, 08:23
Украинская теннисистка Даяна Ястремская с боями преодолела второй круг Уимблдона
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Во втором круге турнира Ястремская в напряженном трехсетовом поединке обыграла Софию Кенин из США. Это была первая встреча соперниц.
Уимблдон
второй круг
3 июля
Даяна Ястремская (Украина) - София Кенин (США) 7: 5, 4: 6, 6: 3
Ястремская является 35-й ракеткой мира, Кенин занимает двадцать седьмую строчку мирового рейтинга.
В первом круге Ястремская победила Камилу Джорджи (6: 3, 6: 3).
- Напомним, 3 июля украинская теннисистка Элина Свитолина в драматичном матче пробилась в третий круг Уимблдона.
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