Украина за год опустилась на 23 позиции в рейтинге по скорости интернета

4 июля, 2019, 16:28

Украина заняла 81-е место в мировом рейтинге по скорости интернета, опередив Китай и Грузию

Об этом свидетельствует исследование британской компании Cable.

В этом году Украина оказалась на 81-й строчке в мировом рейтинге по сравнению с пятьдесят восьмой позицией прошлого года.

Так, средняя скорость загрузки данных в Украине составляет 7,72 Мбит / с, а загрузка файла размером в 5 гигабайт составляет 1 час 28 минут 28 секунд.

По данным Cable, лидирует в списке Тайвань, где для загрузки файла в 5 Гб понадобится всего 8 минут. Второе место в Сингапура, а третье - в острова Джерси.

Во время исследования отслеживали показатели скорости широкополосного интернета в 207 странах и территориях за последние 12 месяцев, что позволило установить среднюю скорость интернета для всего мира.