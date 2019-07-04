Украина и Канада готовят контракт на поставку бронетехники, - Аваков
4 июля, 2019, 10:37
Украина работает над заключением с Канадой контракта на поставку бронированной техники
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после встречи с министром обороны Канады, передает Укринформ .
"Мы встретились с министром обороны Канады, на которой обсуждались вопросы военной взаимодействия, в том числе закупку летальной оружия. Мы обсудили конкретные дела о новейших бронемашин и некоторых компонентов вооружения ", - сказал Аваков.
По его словам, на согласование всех деталей и достижения окончательных договоренностей может потребоваться несколько месяцев.
"Речь идет о конкретном современный нужном нам виде вооружения. Думаю, что за два-три месяца мы можем в деталях обсудить это и подписать контракт ", - подчеркнул министр.
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