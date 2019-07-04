Украина станет главной темой на совете НАТО-Россия

4 июля, 2019, 20:07

5 июля состоится последнее заседание совета перед окончательным выходом Вашингтона из ракетного договора

Об этом сообщил один из чиновников НАТО, пишет DW.

Совет НАТО-Россия проведет 5 июля встречу, главными темами которой станут Украина и Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД)

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет главенствовать на заседании Совета НАТО-Россия 5 июля, в котором примут участие послы стран НАТО и российский поверенный в делах Юрий Горлач, - заявил чиновник Альянса. - На нем обсудят Украину, Договор о РСМД, а также прозрачность и снижение рисков".

После аннексии Крыма Россией и начала войны на Донбассе первой темой заседаний Совета НАТО-РФ всегда является Украина.

Это будет второе заседание совета этого года. Должность посла России при НАТО уже полтора года остается вакантной после того, как Александр Грушко стал заместителем главы МИД РФ.

В начале августа истекает шестимесячный срок, после которого США прекратят быть стороной ДРСМД. Не дожидаясь этого, 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия его страны в договоре. Как известно, НАТО обвиняет РФ в нарушении Договора о РСМД ракетой 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве ее наличие признают, однако утверждают, что она документ не нарушает. В декабре США заявили о намерении выйти из ДРСМД, однако по просьбе некоторых союзников по НАТО, в частности Германии, дали России еще два месяца на уничтожение ракет 9М729. Поскольку этого не произошло, то в начале февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД.

Этот договор подписали в 1987 году генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Документ фиксирует отказ сторон испытывать, производить и иметь баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности. Подобные ракеты несут большую угрозу, поскольку способны достичь цели за считанные минуты и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару или перехватить его.