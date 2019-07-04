Украина позаимствовала за первые полгода более 240 млрд грн, - Минфин

4 июля, 2019, 18:59

С начала 2019 года государственные заимствования составили около 241, 7 млрд грн, а платежи по погашению государственного долга по состоянию на 1 июля 2019 года составили 211 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

За первые полгода 2019-го государственные заимствования составили около 241, 7 млрд грн: внутренние - 185, 6 млрд грн; внешние - 56,1 млрд грн.

"Государственные заимствования по состоянию за первые шесть месяцев этого года по общему фонду государственного бюджета составили около 241, 7 млрд грн. При этом, платежи по погашению государственного долга по состоянию на 1 июля 2019 года составили 211,0 млрд гривен", - отмечают в Минфине.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 185, 6 млрд грн (на 101, 5 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года).

В частности, в этом году было выпущено облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в гривне на 120,2 млрд грн, в долларах - на $ 2,2 млрд, в евро - на 0,2 млрд евро.

В Министерстве объясняют, что значительное увеличение вложений инвесторов в ОВГЗ прежде всего связано с активным участием нерезидентов, которые увеличили свой портфель ОВГЗ за 2019 год больше чем в 9 раз (с 6,3 млрд грн до 57,2 млрд грн), чему способствовали макроэкономическая стабильность, а также присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream.

По данным Минфина, из внешних источников за прошедшие 6 месяцев привлечено 56,1 млрд грн: получен второй транш кредита под гарантию Всемирного банка в сумме 529 млн евро, дополнительно размещено облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) 2018 на номинальную сумму $ 350 млн и осуществлено первый за последние 15 лет выпуск еврооблигаций в евро на сумму 1 млрд евро со сроком погашения 7 лет и ставкой 6,75% годовых.