У Зеленского ответили на условия Путина относительно диалога и объяснили, кого считают сепаратистами
Об этом заявил советник команды президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев во время круглого стола на тему "Новая политика в Донбассе", передает издание "Новости Донбасса" .
"Путин говорил, что надо не обзывать людей и не называть их сепаратистами. Мы и так всех называем своими именами - марионеток Путина мы так называем. Мы не отторгается людей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей - мы с ними говорим", - сказал Потураев .
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил , что для начала общения с президентом Украины Владимиром Зеленским он ожидает от украинской власти прямого диалога с главарями террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
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