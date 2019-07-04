Трехсторонние газовые переговоры состоятся в сентябре, - Шефчович

4 июля, 2019, 17:08

Трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины с 2020 года в формате Европейская комиссия - Украина - Россия пройдут в сентябре 2019 года

Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергосообщества Марош Шефчович.

Выступая перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге, вице-президент Еврокомиссии заявил, что переговоры пройдут под его главенством.

"Трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины под моим главенством возобновятся уже в сентябре", - сказал он.