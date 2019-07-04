Трехсторонние газовые переговоры состоятся в сентябре, - Шефчович
4 июля, 2019, 17:08
Трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины с 2020 года в формате Европейская комиссия - Украина - Россия пройдут в сентябре 2019 года
Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергосообщества Марош Шефчович.
Выступая перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге, вице-президент Еврокомиссии заявил, что переговоры пройдут под его главенством.
"Трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины под моим главенством возобновятся уже в сентябре", - сказал он.
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