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Espreso.tvОбществоТрехсторонние газовые переговоры состоятся в сентябре, - Шефчович

Трехсторонние газовые переговоры состоятся в сентябре, - Шефчович


фото: ap
Трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины с 2020 года в формате Европейская комиссия - Украина - Россия пройдут в сентябре 2019 года

Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергосообщества Марош Шефчович.

Выступая перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге, вице-президент Еврокомиссии заявил, что переговоры пройдут под его главенством.

"Трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины под моим главенством возобновятся уже в сентябре", - сказал он.

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