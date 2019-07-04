Си Бриз - 2019: в порт Одессы вошли корабли НАТО

4 июля, 2019, 15:50

Утром 4 июля в Одесский морской порт зашли 4 корабля НАТО

Об этом пишет Думская.

Первым пришвартовался канадский фрегат Торонто постоянной группы SNMG2

После него - британский эсминец D37 Duncan.

Следующие - турецкий фрегат Тургутрейс и румынский REGELE Фердинанд.

Вся четверка относится к постоянной группе НАТО, котора несет боевое дежурство в Средиземном море. Флагманом группы является фрегат "Торонто".

Корабли примут участие в международных учениях "Си Бриз -2019" и будет действовать в составе многонациональных сил.

Напомним, 1 июля, в Украине начались военно-морские учения "Си Бриз - 2019", которые проводятся в акватории Черного моря с участием стран НАТО и партнеров.

В учениях принимают участие военнослужащие ВМС 19 стран, в том числе с США, Великобритании, Польши, Италии, Турции, Франции, Грузии, Польши. Общая численность участников учений - более 3 тыс. военнослужащих.

Фото: Думская