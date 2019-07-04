//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСи Бриз - 2019: в порт Одессы вошли корабли НАТО

Си Бриз - 2019: в порт Одессы вошли корабли НАТО


фото: Думская
Утром 4 июля в Одесский морской порт зашли 4 корабля НАТО

Об этом пишет Думская.

Первым пришвартовался канадский фрегат Торонто постоянной группы SNMG2

После него - британский эсминец D37 Duncan.

Следующие - турецкий фрегат Тургутрейс и румынский REGELE Фердинанд.

Вся четверка относится к постоянной группе НАТО, котора несет боевое дежурство в Средиземном море. Флагманом группы является фрегат "Торонто".

Корабли примут участие в международных учениях "Си Бриз -2019" и будет действовать в составе многонациональных сил.

Напомним, 1 июля, в Украине начались военно-морские учения "Си Бриз - 2019", которые проводятся в акватории Черного моря с участием стран НАТО и партнеров.

В учениях принимают участие военнослужащие ВМС 19 стран, в том числе с США, Великобритании, Польши, Италии, Турции, Франции, Грузии, Польши. Общая численность участников учений - более 3 тыс. военнослужащих.

Фото: Думская

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 июля, 2019 четверг

больше новостей

4 июля, 2019 четверг

3 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать