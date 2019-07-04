Си Бриз - 2019: в порт Одессы вошли корабли НАТО
Об этом пишет Думская.
Первым пришвартовался канадский фрегат Торонто постоянной группы SNMG2
После него - британский эсминец D37 Duncan.
Следующие - турецкий фрегат Тургутрейс и румынский REGELE Фердинанд.
Вся четверка относится к постоянной группе НАТО, котора несет боевое дежурство в Средиземном море. Флагманом группы является фрегат "Торонто".
Корабли примут участие в международных учениях "Си Бриз -2019" и будет действовать в составе многонациональных сил.
Напомним, 1 июля, в Украине начались военно-морские учения "Си Бриз - 2019", которые проводятся в акватории Черного моря с участием стран НАТО и партнеров.
В учениях принимают участие военнослужащие ВМС 19 стран, в том числе с США, Великобритании, Польши, Италии, Турции, Франции, Грузии, Польши. Общая численность участников учений - более 3 тыс. военнослужащих.
Фото: Думская
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