Сотрудники СБУ разоблачили этническую группировку с "товаром" на 2 млн
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
"Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины пресекли деятельность этнической группировки, участники которой осуществляли незаконное изготовление в особо крупных размерах, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в сообщении.
По информации СБУ, одним из организаторов группировки является жительница Запорожья. Дельцы сбывали оптовые партии наркотиков дилерам по всей территории Украины.
В Днепропетровской и Запорожской областях по месту жительства злоумышленников и в нарколаборатории правоохранители изъяли килограмм метадона, восемь тысяч таблеток "Трамадол", десять килограммов прекурсоров на сумму более двух миллионов гривен и оборудование для изготовления наркотиков.
На данный момент, трех участников группировки, включая организаторов, задержали. Ведется досудебное следствие в рамках уголовного производства, начатого по ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ст. 307. - это незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
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