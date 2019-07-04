Сотрудники СБУ разоблачили этническую группировку с "товаром" на 2 млн

4 июля, 2019, 17:18

4 июля сотрудники СБУ пресекли деятельность одного из крупнейших дилеров наркотических средств в Украине

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины пресекли деятельность этнической группировки, участники которой осуществляли незаконное изготовление в особо крупных размерах, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, одним из организаторов группировки является жительница Запорожья. Дельцы сбывали оптовые партии наркотиков дилерам по всей территории Украины.

В Днепропетровской и Запорожской областях по месту жительства злоумышленников и в нарколаборатории правоохранители изъяли килограмм метадона, восемь тысяч таблеток "Трамадол", десять килограммов прекурсоров на сумму более двух миллионов гривен и оборудование для изготовления наркотиков.

На данный момент, трех участников группировки, включая организаторов, задержали. Ведется досудебное следствие в рамках уголовного производства, начатого по ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ст. 307. - это незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов