Швейцария может конфисковать замороженные миллионы соратника Януковича "Юры Енакиевского", - DW

4 июля, 2019, 12:38

Швейцарское законодательство позволяет не размораживать активы иностранных экс-чиновников

Об этом пишет DW .

Против Иванющенко есть уголовное дело, которое касается подозрения в хищении в 2013 году десятков миллионов долларов, которые Украина получила от продажи квот по Киотскому протоколу. Как подозревают, подконтрольные жене Юрия Иванющенко фирмы получили от государства без тендера заказ на утепление школ и других объектов социальной инфраструктуры за "киотские" средства. Правоохранители подозревают, что деньги были выведены в Швейцарию, а работы по утеплению части не были проведены.

Именно по подозрению в отмывании этих денег в Швейцарии на счетах жены Иванющенко Ирины заблокированы 72 млн франков, а также бизнес-центр стоимостью около 20 млн, который наполовину принадлежит Иванющенко. Его жена отвергает все обвинения и уверяет, что деньги не связанные с мужем и "Киотском" заказом.

Сообщается, что с помощью решений украинских судов о закрытии дела против него, Иванющенко пытается разморозить деньги, подав иск в Швейцарии. Впрочем, суды отклоняют эти иски. В Федеральном швейцарском ведомстве юстиции отмечают, что средства разморозят при условии, если ГПУ им сообщит о том, что дело против Юры "Енакиевского" невозможно довести до судебного приговора.

Однако, как пишет DW, даже если ГПУ предоставит Швейцарии письмо о закрытии производства, это не означает автоматического размораживания средств. Потому Иванющенко находится в швейцарском санкционном списке.

Швейцарское законодательство позволяет не размораживать активы иностранных экс-чиновников даже если другие страны оказываются несостоятельными довести процедуру правовой помощи до конца. В таком случае деньги могут быть конфискованы в пользу швейцарского бюджета. Для этого нужно политическое решение Федерального Совета - одной из палат швейцарского парламента.