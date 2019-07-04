Шойгу назвал причину смертельного пожара на "Лошарику"

4 июля, 2019, 12:36

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основной причиной смертельного пожара на российском глубоководном аппарате в Баренцевом море стало возгорание в аккумуляторном отсеке

По словам министра, затем возгорание "получило некоторое распространение", приводит его слова пресс-служба Кремля.

Шойгу также отметил, что ядерная энергетическая установка аппарата "изолирована и безлюдная". Она находится "полностью в работоспособном состоянии", подчеркнул министр, отметив, что рассчитывает на восстановление аппарата в "достаточно короткие сроки".

Напомним, 14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Отмечается, что моряки погибли из-за отравления продуктами горения.

Пожар произошел 1 июля в территориальных водах России на аппарате, изучал придонный пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ.

Жертвами пожара на "Лошарик" стали двое Героев России.