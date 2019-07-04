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Espreso.tvОбществоСБУ и киберполиция провели международные учения по противодействию кибератакам на выборах в ВР

СБУ и киберполиция провели международные учения по противодействию кибератакам на выборах в ВР


фото: ssu.gov.ua
На базе СБУ состоялись вторые международные учения по обеспечению кибербезопасности систем ЦИК

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Накануне парламентских выборов в Киеве состоялись международные киберучения, организованные для получения нового европейского опыта безопасности избирательных процессов в информационном и кибернетическом пространстве.

Обучения предусматривают отработку сложнейших задач. Технически они происходят в рамках проекта ЕС "Усиление кибербезопасности в Украине перед выборами" при поддержке Эстонского центра Восточного партнерства и компании CybExer Technologies, которая имеет большой опыт проведения таких учений.

"Мы благодарны европейским партнерам, в частности Еврокомиссии, которая способствовала организации этих киберучений и партнерам, которые обеспечили их технологически", - подчеркнул и.о. главы СБУ Иван Баканов.

В киберучениях, кроме европейских специалистов, участвуют лучшие специалисты СБ Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации, киберполиции, ЦИК, которые усовершенствуют уникальный опыт противодействия хакерам в условиях максимально приближенных к реальным за счет полностью виртуализированной инфраструктуры.

По сценарию киберучений все участники делятся на две группы команд: хакеров и кибербезопасности. Команды из первой группы, сформированные при участии представителей CybExer Technologies, осуществляют атаки на информационные ресурсы "условной ЦИК". Другие, сформированные из специалистов СБ Украины и Центральной избирательной комиссии, Госспецсвязи и киберполиции, им противодействуют.

Параллельно с учениями технических команд специалистов прошли тренинги по стратегическим коммуникациям, к которым привлекались менеджеры и представители пресс-служб украинских ведомств.

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