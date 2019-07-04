Реванш, как невидимая радиация, смертельно заражает украинское пространство, - Парубий о заявлениях Коломойского

4 июля, 2019, 21:39

То, что сегодня говорит Игорь Коломойский, является российской пропагандой, считает Парубий

Об этом в эфире программы "Политклуб" с Виталием Портниковым на Еспресо.TV заявил глава Верховной Рады, один из лидеров партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий.

Парубий ответил на вопрос о мотивах заявления Игоря Коломойского, который вновь назвал войну на Донбассе "внутренним гражданским конфликтом".

"Для меня это странно, хотя действительно я с олигархами никаких дел не имел. Единственный олигарх, с которым я виделся, это собственно Коломойский. Когда я был секретарем СНБО и ехал в АТО, я заезжал в Днепровскую ОГА для того, чтобы скоординировать позиции по противодействию российскому агрессору. Я раз в жизни видел, и поэтому обычно мне трудно судить о нем как о человеке, но я считаю, что то, что сегодня он говорит, является российской пропагандой", - сказал Парубий.

По его словам, такие взгляды могут становиться господствующими из тех людей в команде президента Владимира Зеленского, на которых Коломойский несомненно влияет. И это является тревожным сигналом.

"Этот сигнал еще больше подтверждает, что тот реванш, о котором мы говорим, который, как невидимая радиация, смертельно заражает все украинское пространство опасен. Сначала нас убеждают, что это "гражданская война", затем они скажут о федеративных республиках "ДНР / ЛНР", потом они скажут, что этим республикам кроме языково-культурной автономии надо еще дать вето на вопрос вступления в ЕС и НАТО ", - сказал глава ВР.