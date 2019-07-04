"Прекратить называть сепаратистами" Путин назвал условия для переговоров с Зеленским
Об этом Путин заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera .
При этом Путин потребовал от украинской власти не называть российских оккупантов и их приспешников сепаратистами, впрочем, назвав их украинскими "согражданами на Донбассе". Кроме того, президент РФ обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений.
"Да, возможно (установить диалог - ред.), Если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания. В том числе и о налаживании прямых контактов со своими согражданами на Донбассе и о прекращении называть их сепаратистами. Если украинская власть уважает минские соглашения, а не игнорирует их ", - сказал Путин.
Также Путин обвинил украинцев в "запрете использования русского языка", принудительной украинизации, попытках "разрушить межконфессиональный мир" и "необузданном неонацизме".
- Напомним, ранее Путин заявил премьеру Нидерландов, что Россия не признает расследование по сбивания самолета MH17.
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