"Прекратить называть сепаратистами" Путин назвал условия для переговоров с Зеленским

4 июля, 2019, 08:27

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала общения с президентом Украины Владимиром Зеленским он ожидает от украинской власти прямого диалога с главарями террористических организаций "ЛНР" и "ДНР"

Об этом Путин заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera .

При этом Путин потребовал от украинской власти не называть российских оккупантов и их приспешников сепаратистами, впрочем, назвав их украинскими "согражданами на Донбассе". Кроме того, президент РФ обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений.

"Да, возможно (установить диалог - ред.), Если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания. В том числе и о налаживании прямых контактов со своими согражданами на Донбассе и о прекращении называть их сепаратистами. Если украинская власть уважает минские соглашения, а не игнорирует их ", - сказал Путин.

Также Путин обвинил украинцев в "запрете использования русского языка", принудительной украинизации, попытках "разрушить межконфессиональный мир" и "необузданном неонацизме".