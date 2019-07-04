"Худшее, что может быть": Соболев прокомментировал неподписание Зеленским закона о ВСК и дальнейшие возможные действия

4 июля, 2019, 13:44

Просрочка Владимиром Зеленским срока подписания закона о временных следственных комиссиях, предусматривающего процедуру импичмента, является прямым нарушением Конституции Украины

Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Соболев в комментарии Еспресо.TV .

"Это прямое нарушение Конституции. К сожалению, это худшее, что сегодня может быть. Мы ждали. У него была возможность и ветировать этот закон или отдельные нормы. Эти сроки пропущены. У президента одно право есть - это подписать этот закон. Других прав в него нет ", - cказав Соболев.

По словам нардепа, дальнейшими шагами на фоне просрочки подписания закона может быть, в частности, обращение в Конституционный суд.

"Далее, как вариант - это обращение в тот же КС или это вопрос, который может быть решен в рамках административной юстиции. Надо изучить этот вопрос. Это беспрецедентный случай. Я думаю, что пока это один крупнейший прокол, который, мне кажется, посоветовал президенту его ближайшее окружение. И я думаю, что этот прокол накладывает очень большую ответственность в дальнейшем. Поскольку в такой способ можно не подписать любой закон. Это недопустимо ", - подчеркнул Соболев.