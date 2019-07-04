"Худшее, что может быть": Соболев прокомментировал неподписание Зеленским закона о ВСК и дальнейшие возможные действия
Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Соболев в комментарии Еспресо.TV .
"Это прямое нарушение Конституции. К сожалению, это худшее, что сегодня может быть. Мы ждали. У него была возможность и ветировать этот закон или отдельные нормы. Эти сроки пропущены. У президента одно право есть - это подписать этот закон. Других прав в него нет ", - cказав Соболев.
По словам нардепа, дальнейшими шагами на фоне просрочки подписания закона может быть, в частности, обращение в Конституционный суд.
"Далее, как вариант - это обращение в тот же КС или это вопрос, который может быть решен в рамках административной юстиции. Надо изучить этот вопрос. Это беспрецедентный случай. Я думаю, что пока это один крупнейший прокол, который, мне кажется, посоветовал президенту его ближайшее окружение. И я думаю, что этот прокол накладывает очень большую ответственность в дальнейшем. Поскольку в такой способ можно не подписать любой закон. Это недопустимо ", - подчеркнул Соболев.
- Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла закон о временных следственных комиссиях . В законе частности прописана процедура отстранения президента страны от должности в порядке импичмента.
- 12 июня председатель Совета Андрей Парубий подписал закон "О временных следственных комиссиях".
- 3 июля Парубий заявил, что президент Зеленский просрочил срок подписания закона о ВСК - последний день этого срока был 27 июня .
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