"Держишься?": Коломойский рассказал, как морально поддерживает Зеленского

4 июля, 2019, 13:47

Олигарх Игорь Коломойский рассказал о своих отношениях с президентом Владимиром Зеленским после его инаугурации

Об этом он заявил в интервью НВ .

В ответ на вопрос журналиста, держит ли он связь с президентом Зеленским (звонит или переписывается), Коломойский ответил: "Иногда, редко".

Олигарх рассказал, что морально поддерживает Зеленского и привел примеры таких телефонных разговоров: "Как дела? Все в порядке? Держишься?" - "Держусь". "Трудно?" - "Трудно". "Ну хорошо, держись дальше. Денег нет, но вы держитесь".

В то же время в интервью Коломойский рассказал, что симпатизирует президенту: "Да, я ему симпатизирую и желаю удачи. И понимаю, как ему нелегко".