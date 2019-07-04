"Чтобы не эконом-классом": Коломойский объяснил слова о "частном вывозе" Гонтаревой

4 июля, 2019, 14:17

Олигарх Игорь Коломойский готов предоставить экс-главе НБУ Валерии Гонтарева самолет, чтобы та смогла прилететь в Украину на допрос в ГПУ

Об этом он заявил в интервью НВ .

"Это вырвано из контекста. Речь не шла о том, чтобы ее просто вывезти. Она сказала, что даже несмотря на запросы, вопросы и требования допроса в ГПУ или кто там ее вызвал, она не собирается никуда уезжать. Да, я сказал, что может она не хочет ехать в каком принудительном порядке, - экстрадиция, еще что-то. Я сказал, что мы ее вывезем просто частным порядком: предоставим частный борт и привезем ее. Если ей не хочется ехать в эконом-классе, когда ее будут экстрадировать ", - отметил он.

По словам олигарха, он также готов предоставить экс-главе НБУ самолет, если она захочет прилететь в Украину на допрос: "Она сказала, что не собирается сюда ехать, возвращаться. И если хотят, пусть приезжают и там допрашивают. Вдруг она согласится? Мы предоставим ей комфортные условия, чтобы она прилетела, допросилась и полетела ".

Ранее Гонтарева заявляла , что ей угрожает Коломойский.

"Это очень плохо, что он (Игорь Коломойский) вернулся. Плохо для меня лично и для страны. Лично мне он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке", - рассказала Гонтарева.