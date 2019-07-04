"Челси" назначил новым главным тренером легенду клуба
Об этом сообщает официальный сайт "Челси" .
Соглашение с английским тренером рассчитана на три сезона. Ранее сообщалось, что зарплата Фрэнка Лэмпарда в "Челси" составит 4,5 млн евро в год. Аналогичную сумму лондонцы будут вынуждены выплатить предыдущему клубу тренера - "Дерби Каунти" в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта.
41-летний Лэмпард начал тренерскую карьеру в мае 2018 года. В его дебютном сезоне «Дерби» занял шестое место в турнирной таблице второго английского дивизиона. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в премьер-лиге, где уступила "Астон Вилле".
Как футболист Лэмпард выступал за "Челси" с 2001 по 2014 год и за это время успел завоевать с клубом 13 трофеев. Также экс-полузащитник с показателем в 211 голов является лучшим бомбардиром в истории лондонцев.
Over to you, boss! #WelcomeHomeFrank pic.twitter.com/vPGpCUSsMX- Chelsea FC (@ChelseaFC) 4 июля 2019
- 26 июня стало известно, что новым главным тренером "Челси" станет легенда клуба Фрэнк Лэмпард.
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