"Челси" назначил новым главным тренером легенду клуба

4 июля, 2019, 11:27

Новым главным тренером английского клуба "Челси" стал знаменитый экс-футболист лондонцев Фрэнк Лэмпард

Об этом сообщает официальный сайт "Челси" .

Соглашение с английским тренером рассчитана на три сезона. Ранее сообщалось, что зарплата Фрэнка Лэмпарда в "Челси" составит 4,5 млн евро в год. Аналогичную сумму лондонцы будут вынуждены выплатить предыдущему клубу тренера - "Дерби Каунти" в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта.

41-летний Лэмпард начал тренерскую карьеру в мае 2018 года. В его дебютном сезоне «Дерби» занял шестое место в турнирной таблице второго английского дивизиона. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в премьер-лиге, где уступила "Астон Вилле".

Как футболист Лэмпард выступал за "Челси" с 2001 по 2014 год и за это время успел завоевать с клубом 13 трофеев. Также экс-полузащитник с показателем в 211 голов является лучшим бомбардиром в истории лондонцев.