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Espreso.tvОбщество"Армии FM" продлили разрешение на вещание, - Высоцкий

"Армии FM" продлили разрешение на вещание, - Высоцкий


фото: vezha.vn.ua
Единой военной радиостанции "Армия FM" Нацсовет продлил разрешение на вещание

Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта" Сергей Высоцкий в Facebook.

"Общими усилиями, вместе с активистами, все же убедили Нацсовет что решение по" Армии ФМ ", которая вещает для наших военных - стоит того, чтобы отбросить политические и корпоративные противоречия. Только что разрешение на вещание для" Армии ФМ "был продлен! ", - написал нардеп.

Ранее сообщалось , что украинская государственная военная радиостанция Армия FM прекратит вещание в зоне ООС, в том числе на оккупированные территории Донбасса, а также на оккупирован Крым, если Нацсовет по телерадиовещанию не продлят разрешения на вещание.

 

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