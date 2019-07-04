"Армии FM" продлили разрешение на вещание, - Высоцкий
4 июля, 2019, 12:21
Единой военной радиостанции "Армия FM" Нацсовет продлил разрешение на вещание
Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта" Сергей Высоцкий в Facebook.
"Общими усилиями, вместе с активистами, все же убедили Нацсовет что решение по" Армии ФМ ", которая вещает для наших военных - стоит того, чтобы отбросить политические и корпоративные противоречия. Только что разрешение на вещание для" Армии ФМ "был продлен! ", - написал нардеп.
Ранее сообщалось , что украинская государственная военная радиостанция Армия FM прекратит вещание в зоне ООС, в том числе на оккупированные территории Донбасса, а также на оккупирован Крым, если Нацсовет по телерадиовещанию не продлят разрешения на вещание.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем