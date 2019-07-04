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Espreso.tvМирПутин прокомментировал свое будущее после президентского срока

Путин прокомментировал свое будущее после президентского срока


фото: kremlin
Президент России Владимир Путин прокомментировал свое будущее после окончания четвертого президентского срока

Об этом он рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Российский лидер заявил, что ему сейчас есть чем заняться в кресле президента, поэтому говорить о его будущем в политике рано.

"Об этом пока рано говорить, еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, мне есть чем заняться, в том качестве, в котором я нахожусь", - пояснил президент России.

Ранее сообщалось, что Путин потребовал от украинских властей не называть русских оккупантов и их приспешников сепаратистами как предпосылку для начала общения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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