Путин прокомментировал свое будущее после президентского срока
4 июля, 2019, 15:36
Об этом он рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
Президент России Владимир Путин прокомментировал свое будущее после окончания четвертого президентского срока
Об этом он рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
Российский лидер заявил, что ему сейчас есть чем заняться в кресле президента, поэтому говорить о его будущем в политике рано.
"Об этом пока рано говорить, еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, мне есть чем заняться, в том качестве, в котором я нахожусь", - пояснил президент России.
Ранее сообщалось, что Путин потребовал от украинских властей не называть русских оккупантов и их приспешников сепаратистами как предпосылку для начала общения с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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