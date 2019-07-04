Предвыборный рейтинг: "Европейская солидарность" обошла "Голос", попав в тройку лидеров

4 июля, 2019, 14:52

Партия "Европейская солидарность" оказалась на 3 месте с 8,3% голосов

Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" среди тех, кто определился и намерен голосовать.

Лидером симпатий среди политических сил партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 42,3%.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" имеет 13,4%.

"Европейская Солидарность" получила 8,3% голосов.

Партия Святослава Вакарчука "Голос" имеет 7,2% сторонников.

"Батькивщина" на пятом месте с 7,2% голосов.

Партия "Сила и честь" готовы поддержать 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,1%.

Все остальные партии не набрали 3%.

Напомним, что в Раду могут пройти партии, которые преодолевают 5% -ный барьер

Опрос проводился с 29 июня по 3 июля 2019 во всех регионах страны, кроме временно оккупированных Донбасса и Крыма среди 2500 респондентов.

Статистическая погрешность - не более 2%.