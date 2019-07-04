Предвыборный рейтинг: "Европейская солидарность" обошла "Голос", попав в тройку лидеров
Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" среди тех, кто определился и намерен голосовать.
Лидером симпатий среди политических сил партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 42,3%.
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" имеет 13,4%.
"Европейская Солидарность" получила 8,3% голосов.
Партия Святослава Вакарчука "Голос" имеет 7,2% сторонников.
"Батькивщина" на пятом месте с 7,2% голосов.
Партия "Сила и честь" готовы поддержать 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,1%.
Все остальные партии не набрали 3%.
Напомним, что в Раду могут пройти партии, которые преодолевают 5% -ный барьер
Опрос проводился с 29 июня по 3 июля 2019 во всех регионах страны, кроме временно оккупированных Донбасса и Крыма среди 2500 респондентов.
Статистическая погрешность - не более 2%.
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