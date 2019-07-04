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Espreso.tvОбществоПольша разыскивает свидетелей "геноцида" со стороны ОУН-УПА

Польша разыскивает свидетелей "геноцида" со стороны ОУН-УПА


фото: eurointegration.com.ua
Институт национальной памяти Польши объявил о поисках пострадавших лиц и свидетелей "геноцида", совершенного в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА

Об этом сообщает пресс-служба посольства Польши в Киеве.

Отмечается, что Комиссия по расследованию преступлений против польского народа (КРЗпПН) Отделение в Люблине ведет расследование по делу "преступлений геноцида, совершаемых на территории Волынского воеводства в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА и другими лицами-соучастниками".

Согласно сообщению, речь идет об убийствах нескольких десятков тысяч мужчин, женщин и детей польской национальности, физическом, психическом издевательстве над поляками, уничтожении или похищении их имущества, а также применении других репрессий и бесчеловечных поступков для создания условий жизни, что несло угрозу их биологическому уничтожению, или заставляло оставлять свои дома и бежать с территории Волынского воеводства, а также других форм нарушения прав человека.

"Мы обращаемся к потерпевшим лицам, членам их семей, свидетелям и всем тем, кто владеет информацией на тему преступлений, в том числе к тем, кто имеет фотографии замученных, списки жертв или другую документацию, которая может быть пригодной в расследовании, с призывом наладить контакт с указанной Комиссией ", - сообщили в посольстве.

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