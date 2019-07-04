Побежденный Ломаченко боксер рассказал о жутких ощущениях в ринге

4 июля, 2019, 13:11

Экс-чемпион мира в легком весе Энтони Кролла рассказал о жутких ощущениях во время боя с украинцем Василием Ломаченко

Об этом Кролла рассказал в интервью Sky Sports, передает Vringe.com .

"Есть ли у Ломаченко какие-то уязвимые места Нет, не увидел. Я практически не попадал. Помню, когда я один раз хорошо по нему попал, все сразу же обернулось для меня ужасом. Он сразу же накрутил плотность боя. Это было просто жуткое ощущение. Это было что-то вроде: "Блин, а мне реально нечем ответить". Тогда я решил просто пережидать его атаки, чтобы потом самому что-то попробовать сделать. И дело не в том, что я был плохо готов или что-то в этом плане. Просто у меня не нашлось абсолютно никаких контрагрументив ", - сказал Кролла.

Кролла также дал прогноз на бой укинця с британцем Люком Кэмпбеллом.

"Бой получится крутым чисто с боксерской точки зрения - топ-уровня. Ведь в ринге сойдутся два олимпийских чемпиона, два бойца высокого класса. Вся фишка в том, чтобы держать Ломаченко на дистанции. А Кэмпбелл хорош в этом и у него преимущество в антропометрии. но Ломаченко очень-очень круто сокращает дистанцию. Невероятно умный боксер. Как по мне, Ломаченко сначала побоксирует с Кэмпбеллом. И минимум 4 стартовых раунда будут очень даже конкурентные ", - сказал Кролла.

Британец Кролла в апреле попытался отобрать у Ломаченко титулы WBA и WBO в легком весе, но уже в четвертом раунде оказался в тяжелом нокауте.