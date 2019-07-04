Папа Римский встретится с Путиным: будут говорить об Украине
Об этом сообщает Reuters.
Ожидается, что Украина, которая остается сложной проблемой в отношениях между Ватиканом и Россией, станет главной темой дискуссий в официальной папской библиотеке в Апостольском дворце Ватикана.
Аргентинское агентство Tеlam сообщало, что ключевым моментом обсуждения якобы станут претензии Москвы к греко-католикам, которые активно поддерживают автокефалию Православной Церкви Украины.
Уже 5 июля Франциск проведет переговоры с высшими иерархами Украинской греко-католической церкви, стороны обсудят церковную ситуацию в Украине.
Ранее в Ватикане анонсировали "сюрприз" для УГКЦ со стороны понтифика, однако подробностей не уточняли.
Верховный архиепископ УГЦК Святослав заявил, что во время переговоров с понтификом украинские католики просить Ватикан подтверждения статуса патриархата для церкви. Против этого выступает Россия.
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