Папа Франциск подарил Путину медаль с символической надписью
Как сообщает РБК, понтифик передал Путину гравюру с видом площади Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года и послание к Всемирному дню мира 2019 года.
Кроме того, он подарил президенту России медаль в честь шестого года понтификата, посвященную сотой годовщине окончания Первой мировой войны.
На медали выгравирована надпись: "Ничто не теряется с миром. Все можно потерять в войне". Это цитата из радиообращения папы Пия XII от 24 августа 1939 года.
В свою очередь, Путин подарил Франциску икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом Андрея Кончаловского "Грех" о Микеланджело.
Отметим, что Путин опоздал на встречу с Франциском на один час.
5 июля Франциск проведет переговоры с высшими иерархами Украинской греко-католической церкви, стороны обсудят церковную ситуацию в Украине.
Верховный архиепископ УГКЦ Святослав заявил, что во время переговоров с понтификом украинские католики будут просить Ватикан подтверждения статуса патриархата для церкви. Против этого выступает Россия.
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