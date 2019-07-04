Папа Франциск подарил Путину медаль с символической надписью

4 июля, 2019, 18:14

В четверг, 4 июня, Папа римский Франциск провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, перед их началом стороны обменялись подарками

Как сообщает РБК, понтифик передал Путину гравюру с видом площади Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года и послание к Всемирному дню мира 2019 года.

Кроме того, он подарил президенту России медаль в честь шестого года понтификата, посвященную сотой годовщине окончания Первой мировой войны.

На медали выгравирована надпись: "Ничто не теряется с миром. Все можно потерять в войне". Это цитата из радиообращения папы Пия XII от 24 августа 1939 года.

В свою очередь, Путин подарил Франциску икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом Андрея Кончаловского "Грех" о Микеланджело.

Отметим, что Путин опоздал на встречу с Франциском на один час.

5 июля Франциск проведет переговоры с высшими иерархами Украинской греко-католической церкви, стороны обсудят церковную ситуацию в Украине.

Верховный архиепископ УГКЦ Святослав заявил, что во время переговоров с понтификом украинские католики будут просить Ватикан подтверждения статуса патриархата для церкви. Против этого выступает Россия.