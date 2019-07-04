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Espreso.tvСпортПамела Андерсон обнародовала доказательства своего избиения чемпионом мира по футболу

Памела Андерсон обнародовала доказательства своего избиения чемпионом мира по футболу


фото: ua-football.com
Звезда американского кино Памела Андерсон показала доказательства домашнего насилия со стороны французского футболиста Адиля Рами

Видео доказательств актриса опубликовала в twitter.

В своем аккаунте Андерсон опубликовала видео из больницы, которое было записано во время отношений с Рами. На нем можно увидеть, как медик обращает специальные бинты вокруг ее кисти.

Памела отметила, что Адиль "очень сильно отдавил ей руки". "Руки болели так сильно, что я даже не могла открыть бутылку воды - в больнице мне понадобился наркоз, чтобы сделать уколы, руки начали заживать, но затем он снова нанес мне вреда", - заявила Памела.

Раме - чемпион мира-2018 в составе сборной Франции, сейчас права на защитника принадлежат "Марселю".

Памеле Андерсон 51 год, Рами - 33.

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