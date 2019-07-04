Оккупанты на фронте бьют с тяжелой артиллерии и запрещенных минометов, пострадал боец ООС

4 июля, 2019, 14:52

С начала суток 4 июля по состоянию на 12:00 российские боевики на Донбассе 9 раз обстреляли украинских военных

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На луганском направлении с начала суток захватчики обстреляли из 120-мм миномета опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Новгородского: за 35 минут со стороны оккупированной Горловки террористы выпустили 8 мин.

С 4:40 до 6:20 российские наемники по два раза обстреляли позиции ВСУ в районах Крымского (с 122-мм артиллерии и 82-мм минометов "и Новотошковского (с 122-мм артиллерии, 120-мм миномета и станковых противотанковых гранатометов).

Еще один обстрел из 120-мм минометов, станковых противотанковых и автоматических гранатометов в это время зафиксировано вблизи Луганского.

С 7:20 до 7:40 со стороны оккупированного Первомайска боевики выпустили 6 мин калибра 120 мм и 2 мины калибра 82-мм по украинским позициям возле Попасной.

На донецком направлении оккупанты провели 20-минутный обстрел с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам Объединенных сил вблизи опытных.

Еще один 20-минутный обстрел захватчики устроили возле Лебединского, применив крупнокалиберные пулеметы.

С начала суток 4 июля один украинский военный получил боевое травмирование.