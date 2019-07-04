Оккупанты на фронте бьют с тяжелой артиллерии и запрещенных минометов, пострадал боец ООС
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
На луганском направлении с начала суток захватчики обстреляли из 120-мм миномета опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Новгородского: за 35 минут со стороны оккупированной Горловки террористы выпустили 8 мин.
С 4:40 до 6:20 российские наемники по два раза обстреляли позиции ВСУ в районах Крымского (с 122-мм артиллерии и 82-мм минометов "и Новотошковского (с 122-мм артиллерии, 120-мм миномета и станковых противотанковых гранатометов).
Еще один обстрел из 120-мм минометов, станковых противотанковых и автоматических гранатометов в это время зафиксировано вблизи Луганского.
С 7:20 до 7:40 со стороны оккупированного Первомайска боевики выпустили 6 мин калибра 120 мм и 2 мины калибра 82-мм по украинским позициям возле Попасной.
На донецком направлении оккупанты провели 20-минутный обстрел с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам Объединенных сил вблизи опытных.
Еще один 20-минутный обстрел захватчики устроили возле Лебединского, применив крупнокалиберные пулеметы.
С начала суток 4 июля один украинский военный получил боевое травмирование.
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