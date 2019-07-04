Нищук рассказал о соглашении о кинопроизводстве с Канадой

4 июля, 2019, 19:42

Канада и Украина подписали соглашение в сфере кинопроизводства

Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук в эфире Еспресо.TV.

"Я привез хорошую новость - это соглашение между Канадой и Украиной, между правительствами Канады и Украины в сфере кинопроизводства. Мы вместе с канадцами будем производить аудиовизуальные произведения, как телевизионные сериалы, так и полный метр. Это участие в международных кинофестивалях. На самом деле для нас, поскольку до этого мы имели целый ряд соглашений с европейскими партнерами - это впервые выход на западный рынок ", - сказал министр.

Нищук добавил, что соглашение предусматривает софинансирование многих проектов Канадой. Кроме того, канадская сторона заинтересована в производстве телевизионного продукта на Одесской киностудии и на киностудии Довженко.

"Это возможность размещать наши телесериалы украинского производства с украинским актерами, полного цикла украинского на телевизионных каналах Канады", - подчеркнул он.

Нищук подытожил: "Там миллионная наша аудитория выходцев из Украины и у нас есть много общих тем. И нас очень много связывает, как исторически, так и культурно".