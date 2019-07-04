Накануне выборов уровень "джинсы" в СМИ вырос на четверть, - исследование
Такие данные приводит Институт массовой информации, ссылаясь на собственный исследования.
За период с 24 по 28 июня эксперты ИМИ обнаружили 320 материалов с признаками заказа в 13 популярных интернет-медиа.
В общем только 4% материалов с признаками политического заказа были маркированы как рекламные, но эта маркировка не соответствовало закону Украины "О рекламе" (рубрики "Актуально", "Новости компаний", "Выборы" и т.д.).
"Больше всего материалов с признаками заказа было обнаружено на сайте 112-го канала - 98 материалов за пять дней мониторинга, причем 93% этих материалов касались одной политической силы - "Оппозиционный платформы - За жизнь" и ее представителей", - отмечают в ИМИ
По 48 материалов с признаками заказа в течение мониторингового периода разместили сайты "Знай.юа" и NewsOne.
"На сайте NewsOne больше всего продвигалась партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", тогда как на "Знай.юa" активно поддерживали Президента Зеленского и его партию "Слуга народа", а также Анатолия Гриценко и "Оппозиционная платформу - За жизнь", - сообщается в исследовании.
37 материалов с признаками заказа за мониторинговый период выявлено на сайте "РБК-Украина".
Не было зафиксировано политических заказных материалов на сайтах "Украинская правда", "Новое время" и "Лига".
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