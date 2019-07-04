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Espreso.tvОбществоНацсовет будет проверять электронные СМИ во время выборов

Нацсовет будет проверять электронные СМИ во время выборов


фото: klops
4 июля Национальный совет телевидения и радиовещания создал рабочую группу, чтобы следить за соблюдением телерадиоорганизациями избирательного законодательства на внеочередных выборах в Верховную Раду

Об этом сообщает Укринформ.

Целью рабочей группы является анализ информации в электронных СМИ, связанных с ходом избирательной кампании в соответствии с законами "О национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания", "О телевидении и радиовещании" и "О выборах народных депутатов Украины".

Главой соответствующей рабочей группы члены регулятора выбрали заместителя главы Нацсовета Ульяну Фещук.

Также этот совещательный орган будет заниматься рассмотрением обращений и жалоб от юридических, физических лиц и представителей политических партий по вопросам, связанным с деятельностью вещателей во время предвыборной кампании.

Однако, Нацсовет не уполномочен применять никаких санкций к вещателям за выявленные нарушения. Зато информацию об их наличии нарушений регулятор будет передавать в правоохранительные органы и Центральную избирательную комиссию.

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