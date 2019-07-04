На Ивано-Франковщине госпитализировали 8 туристов с отравлением
Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.
Отмечается, что 3 июля, находясь в долине Крынта вблизи с. Замагора Верховинского района 2 туристов из Одесской почувствовали ухудшение состояния здоровья.
Позже спасателям сообщили, что в долине Крынта находится группа туристов из 13 человек, из них 3 детей, жители Одесской области. 4 человека нуждаются в помощи в лечебном учреждении (также подозрение на пищевое отравление).
По прибытию к месту вызова спасатели установили, что 5 человек, из них 3 ребенка нуждаются в медицинской помощи.
По состоянию на 5 утра 4 июля до Верховинского больницы с предварительным диагнозом - острый гастроэнтероколит, средней степени тяжести, госпитализированы 8 человек, из них 3 детей, жителей Одесской и Кировоградской областей, которые в составе группы туристов отдыхали в горной местности на территории Верховинского района.
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