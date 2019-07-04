На Донбассе ранены трое украинских военных

4 июля, 2019, 20:01

С начала суток российские оккупанты на Донбассе шестнадцать раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ООС с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибру120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и двое - боевое травмирования.