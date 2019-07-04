На Донбассе ранены трое украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ООС с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибру120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и двое - боевое травмирования.
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