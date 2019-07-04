На Донбассе ранены 5 бойцов ООС, потери оккупантов - 8 боевиков

4 июля, 2019, 07:45

В среду, 3 июля, российские военные на Донбассе 29 раз обстреляли украинские позиции, в том числе 13 раз - с запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 мм и 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил у Водяного из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, вблизи опытно - с ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Марьинки - с 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета, в окрестностях Авдеевки - с 120-мм миномета, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, в Лебединским - со станкового противотанкового гранатомета;

Рядом с Новогригорьевкой - со станковой противотанкового гранатомета; в околицяи Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские укрепления у зайцев из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Новолуганска - с 82-мм минометов, гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в окрестности ях Южного - с 82-мм миномета, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в Попасной - с 82-мм миномета, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета, рядом с майорских - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, вблизи Новгородского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета, неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы в и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов 5 украинских военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел Объединенные силы ответили из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 3 июля оккупанты потеряли одного боевика погибшим, еще семь - ранеными.

С начала суток 4 июля оккупанты 3 раза обстреляли позиции Объединенных сил: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - вблизи опытно из подствольного гранатомета и крупнокалиберного пулемета, а также в окрестностях Лебединского - из крупнокалиберного пулемета; в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - неподалеку Новгородского из минометов калибра 120 мм, у Новотошковского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм и станковой противотанкового гранатомета, у Крымского - с миномета калибра 82 мм, рядом с Луганским - с 120-мм миномета.