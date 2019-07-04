На Бессарабском рынке в Киеве вместо полиэтиленовых пакетов начали продавать экологические

4 июля, 2019, 16:02

На 107 годовщину Бессарабского рынка выдвинута экологическая инициатива отказаться от пластика и полиэтиленовых пакетов

Об этом сообщает Небоскреб.

На Бессарабском рынке вместо пластика и полиэтилена будут использовать пакеты, контейнеры и стаканы с крафтовой бумаги. Для упаковки мяса и рыбы будут использовать специальный подпергамент, который не пропускает влагу, жир и запах.

Однако, на данный момент, выбор между бумагой и пластиком остается только за покупателями, а прежде всего за продавцами. Чтобы побудить продавцов использовать эко-пакеты, первую партию брендированных пакетов и тары им раздали бесплатно. Однако, в дальнейшем, если продавцы поддержат экологическую инициативу, им необходимо самостоятельно заказывать их КП "Бессарабский рынок" или покупать где-то по своему усмотрению.

"В Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов об ограничении использования пластика. Но пока они не приняты, мы не можем никого обязать отказаться от полиэтиленовых пакетов", - сообщила пресс-секретарь коммунального предприятия Яна Мельник.

Среди работников торговых точек на рынке прозвучали разные мнения.

"Я очень хорошо отношусь к этой инициативе, ко мне постоянно приходят клиенты с подобными просьбами", - продавщица мяса Галина.

Продавщица фруктов Ирина сказала, что важно, какая будет реакция клиентов: "Но вопрос в том, как к этому относиться клиенти. За такие пакеты надо платить, а к этому не все готовы".

Продавец орехов и сухофруктов настроен негативно, говорит, что имеет тяжелый товар, который не выдерживают такие пакеты.

"Ко мне с собственной тарой пришли только один раз в прошлом году", - добавил он.