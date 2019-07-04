На Бессарабском рынке в Киеве вместо полиэтиленовых пакетов начали продавать экологические
Об этом сообщает Небоскреб.
На Бессарабском рынке вместо пластика и полиэтилена будут использовать пакеты, контейнеры и стаканы с крафтовой бумаги. Для упаковки мяса и рыбы будут использовать специальный подпергамент, который не пропускает влагу, жир и запах.
Однако, на данный момент, выбор между бумагой и пластиком остается только за покупателями, а прежде всего за продавцами. Чтобы побудить продавцов использовать эко-пакеты, первую партию брендированных пакетов и тары им раздали бесплатно. Однако, в дальнейшем, если продавцы поддержат экологическую инициативу, им необходимо самостоятельно заказывать их КП "Бессарабский рынок" или покупать где-то по своему усмотрению.
"В Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов об ограничении использования пластика. Но пока они не приняты, мы не можем никого обязать отказаться от полиэтиленовых пакетов", - сообщила пресс-секретарь коммунального предприятия Яна Мельник.
Среди работников торговых точек на рынке прозвучали разные мнения.
"Я очень хорошо отношусь к этой инициативе, ко мне постоянно приходят клиенты с подобными просьбами", - продавщица мяса Галина.
Продавщица фруктов Ирина сказала, что важно, какая будет реакция клиентов: "Но вопрос в том, как к этому относиться клиенти. За такие пакеты надо платить, а к этому не все готовы".
Продавец орехов и сухофруктов настроен негативно, говорит, что имеет тяжелый товар, который не выдерживают такие пакеты.
"Ко мне с собственной тарой пришли только один раз в прошлом году", - добавил он.
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