Минюст озвучил, как предотвратить отмену закона о люстрации

4 июля, 2019, 18:18

Министр юстиции Павел Петренко считает, что попытка уничтожить закон об очищении власти является попыткой одиозных беглецов осесть в органах государственной власти

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Все попытки уничтожения Закона об очищении власти в любой способ - это реванш и желание крайне одиозных лиц, бежавших за пределы страны, не просто вернуться в Украину, а осесть в органах государственной власти", - сказал глава Минюста.

Он отметил: единственный легальный способ остановить любые попытки отмены люстрационного закона - рассмотрение и принятие парламентом законопроекта №2695.

"Этот документ вносит изменения в закон об очищении власти, который мы разработали вместе с народными депутатами и экспертами Венецианской комиссии еще в 2015 году. И я, и премьер-министр Владимир Гройсман сегодня призвали Парламент обеспечить рассмотрение законопроекта уже на этой сессионной неделе. Таким образом мы снимем все угрозы о приостановлении процессов люстрации в Украине ", - подчеркнул Павел Петренко.