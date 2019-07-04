Минюст озвучил, как предотвратить отмену закона о люстрации
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
"Все попытки уничтожения Закона об очищении власти в любой способ - это реванш и желание крайне одиозных лиц, бежавших за пределы страны, не просто вернуться в Украину, а осесть в органах государственной власти", - сказал глава Минюста.
Он отметил: единственный легальный способ остановить любые попытки отмены люстрационного закона - рассмотрение и принятие парламентом законопроекта №2695.
"Этот документ вносит изменения в закон об очищении власти, который мы разработали вместе с народными депутатами и экспертами Венецианской комиссии еще в 2015 году. И я, и премьер-министр Владимир Гройсман сегодня призвали Парламент обеспечить рассмотрение законопроекта уже на этой сессионной неделе. Таким образом мы снимем все угрозы о приостановлении процессов люстрации в Украине ", - подчеркнул Павел Петренко.
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