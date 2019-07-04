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Espreso.tvОбществоМИД Украины вызвало посла Венгрии из-за заявлений об "антивенгерской" политике Порошенко

МИД Украины вызвало посла Венгрии из-за заявлений об "антивенгерской" политике Порошенко

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок вызвал посла Венгрии Иштвана Ийдярто в связи с заявлениями венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Егор Божок пригласил на беседу Посла Венгрии Иштвана Ийдярто. Отмечается, что во время встречи Божок "привлек внимание к тому, что, несмотря на все усилия украинской стороны, направленные на решение вопросов, которые бросают тень на дружественный характер отношений между нашими государствами, венгерская сторона продолжает публичную риторику, которая вызывает удивление".

В украинской стороны вызвали удивление последние высказывания министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Сийярто в рамках Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, которые не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договоренностям.

"Украинская сторона выполнила рекомендации Венецианской комиссии и пошла на встречу венгерской стороне по имплементации Закона Украины "Об образовании". В Законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятом 25 апреля этого года, учтена просьба венгерской стороны о продлении переходного периода до 2023 года ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона готова к конструктивному диалогу по решению вопросов повестки дня украинского-венгерских отношений.

Сийярто в Канаде заявлял, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко проводил "антивенгерскую" политику. Законы об образовании и языке, принятые во время его каденции, нарушают права венгерской общины, сказал он.

Сейчас, с новым президентом, есть надежда, что Украина не будет продолжать "антивенгерскую" политику, добавил он, отметив, что заявления Владимира Зеленского "до сих пор были обнадеживающими".

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