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Espreso.tvМирМасштабные протесты в Израиле: сотни пострадавших и задержанных

Масштабные протесты в Израиле: сотни пострадавших и задержанных

В Тель-Авиве в ходе масштабных акций протеста, которые продолжались два дня, арестованы почти 150 человек

Как сообщает DW , массовые демонстрации начались после гибели молодого еврея эфиопского происхождения.

По данным правоохранителей 30 июня полицейский во внеслужебное время стал свидетелем ссоры в Хайфе. Он попытался вступить в контакт с ее участниками и после угроз с их стороны был вынужден применить оружие, опасаясь за свою жизнь. В результате 18-летний еврей получил смертельное огнестрельное ранение. В свою очередь, очевидцы утверждали, что сотрудник полиции угрожал молодому оружием, сам при этом находясь вне опасности.

2 июля тысячи представителей эфиопско-израильского сообщества вышли на акцию протеста в Тель-Авиве, выражая недовольство применением чрезмерной силы и дискриминации в отношении них. Демонстранты заблокировали центральные перекрестки в городе.

В ряде мест протестующие поджигали автомобили и забрасывали полицейских камнями.

По данным экстренных служб, пострадали не менее 147 человек, из них 111 правоохранителей.

Акции в Тель-Авиве нарушили автомобильное сообщение. По данным местных СМИ, несколько десятков тысяч человек столкнулись с пробками на дорогах, вызванными протестами.

Президент Израиля Реувен Ривлин, а также премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвали к спокойствию и диалогу.

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдал отметил, что полиция продолжит "бороться за право протестующих проводить демонстрации", однако не потерпит «анархии или серьезного ущерба общественному порядку». Он призвал демонстрантов уважать закон.

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