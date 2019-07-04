Легенда "Карпат" оставил футбол ради политики
О решении прекратить сотрудничество с клубом повидомяле официальный сайт "Карпат" .
Клуб и футболист договорились о досрочном расторжении соглашения.
"Конечно, хотелось еще приносить пользу команде. Однако в моей жизни произошло немало событий в течение последнего периода времени и я воспринимаю это, как новое испытание. Уверен, что пройду его достойно и с честью", - сказал Федецкий.
Артем Федецкий баллотируется в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №118 (охватывает часть Шевченковского и Лычаковского района Львова, а также приближенные во Львов села Пустомытовского района). Идет он от президентской партии "Слуга народа".
Футболист выступал в "Карпатах" в течение шести лет с перерывами, вместе с львовянами пробивал дорогу в Лигу Европы (особенно важным был его гол "Галатасарая, который подарил путевку в групповой раунд) и защищал честь Украины в этом турнире.
- 4 июля львовские "Карпаты" заключили соглашение с защитником сборной Люксембурга Марвином Мартинсом.
- 3 июля камерунский полузащитник "Карпат" Мартин Онгль досрочно покинул украинский клуб .
- 25 июня львовский футбольный клуб "Карпаты" заключил соглашение с экс-защитником "Лацио" Франьо ПРЦЭО.
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
-
Читайте также
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-