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Espreso.tvСпортЛегенда "Карпат" оставил футбол ради политики

Легенда "Карпат" оставил футбол ради политики


фото: bigmir.net
Знаменитый защитник "Карпат" Артем Федецкий решил покинуть клуб и податься в политику

О решении прекратить сотрудничество с клубом повидомяле официальный сайт "Карпат" .

Клуб и футболист договорились о досрочном расторжении соглашения.

"Конечно, хотелось еще приносить пользу команде. Однако в моей жизни произошло немало событий в течение последнего периода времени и я воспринимаю это, как новое испытание. Уверен, что пройду его достойно и с честью", - сказал Федецкий.

Артем Федецкий баллотируется в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №118 (охватывает часть Шевченковского и Лычаковского района Львова, а также приближенные во Львов села Пустомытовского района). Идет он от президентской партии "Слуга народа".

Футболист выступал в "Карпатах" в течение шести лет с перерывами, вместе с львовянами пробивал дорогу в Лигу Европы (особенно важным был его гол "Галатасарая, который подарил путевку в групповой раунд) и защищал честь Украины в этом турнире.

 

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