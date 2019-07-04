Китай устанавливает шпионские программы на смартфоны туристов, - СМИ
Об этом сообщает издание The Guardian в своем расследовании.
Расследование, проведенное Guardian и международными партнерами, показало, что путешественники становятся жертвами нападений при попытке въезда в Китай из соседней Киргизии. В частности, китайские пограничники берут телефоны туристов и тайно устанавливают приложение, которое получает электронные письма, тексты и контакты, а также информацию о самом телефоне.
По словам туристов, они не были заранее проинформированы об установлении каких-либо приложений и использовании личных данных без их согласия.
Ранее сообщалось, что Китай осуществил кибератаке на Норвегию. Исследователи кибербезопасности из компании Recorded Future заявили, что китайские хакеры взломали сеть норвежской компании-разработчика программного обеспечения Visma, чтобы украсть данные клиентов. Предполагается, что данная атака была частью глобальной хакерской кампании Министерства государственной безопасности Китая за кражу интеллектуальной собственности и корпоративных секретов.
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