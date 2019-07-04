Китай устанавливает шпионские программы на смартфоны туристов, - СМИ

4 июля, 2019, 10:16

Спецслужбы Китая устанавливают шпионское программное обеспечение на смартфоны туристов, которое вытягивает их электронные письма, тексты, контакты и может использоваться для отслеживания перемещений

Об этом сообщает издание The Guardian в своем расследовании.

Расследование, проведенное Guardian и международными партнерами, показало, что путешественники становятся жертвами нападений при попытке въезда в Китай из соседней Киргизии. В частности, китайские пограничники берут телефоны туристов и тайно устанавливают приложение, которое получает электронные письма, тексты и контакты, а также информацию о самом телефоне.

По словам туристов, они не были заранее проинформированы об установлении каких-либо приложений и использовании личных данных без их согласия.

Ранее сообщалось, что Китай осуществил кибератаке на Норвегию. Исследователи кибербезопасности из компании Recorded Future заявили, что китайские хакеры взломали сеть норвежской компании-разработчика программного обеспечения Visma, чтобы украсть данные клиентов. Предполагается, что данная атака была частью глобальной хакерской кампании Министерства государственной безопасности Китая за кражу интеллектуальной собственности и корпоративных секретов.