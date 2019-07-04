Количество украинских заробитчан в Польше с 2014 года выросло в 5 раз, - МИД

4 июля, 2019, 12:51

Количество трудовых мигрантов из Украины в Польше с 2014 года выросло более чем 300 тыс. до около 1,5 млн

Об этом сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса, передает Укринформ.

"С начале 2014 года наблюдается резкое увеличение количества граждан Украины, которые находятся в Польше. Если до 2014 года их количество оценивалось примерно в 320 тыс., то сейчас, по неофициальным данным, это 1,5 млн человек", - сказала Крыса.

Увеличение количества украинский в Польше подтверждается резким ростом активности в консульском отделе в Варшаве. В частности, в 2014 году консулами в Варшаве было совершено почти 3,5 тыс. консульских действий, а в 2018 году это количество возросло почти до 18 тыс.

Чиновник отметила, что сейчас "наверное, нет такой отрасли в Польше, где бы ни работали украинцы". В то же время она отметила, что в Польше есть небольшой процент граждан Украины, которые работают в сфере IT-технологий, в высших учебных заведениях и в сфере медобслуживания .

По словам консула, украинцы преимущественно выполняют простую физическую работу, а именно: работают на строительстве и ремонтных работах, в транспортной сфере, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, на заводах и фабриках.

Наиболее популярные среди украинских трудовых мигрантов города - Краков, Гданьск и Люблин. За первое полугодие 2019 в Варшаве совершено уже 8,5 тыс. консульских действий - на 10% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Наиболее популярный запрос в консульстве среди украинцев в Польше - постановка на консульский учет, что составляет 60% от общего количества всех действий в украинском консульствах.