Княжицкий: украинофобов не должно быть в украинском парламенте

4 июля, 2019, 11:53

Об этом сказал глава Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в эфире ток-шоу "Здесь и Сейчас" на львовском телеканале "Первый Западный"

Народный депутат ответил на вопросы ведущего о возможности объединения "Европейской солидарности" с партией "Слуга народа" в новом парламенте.

"Если Зеленского будут окружать такие люди как глава Офиса Президента Андрей Богдан, которые призывают предоставить статус регионального русскому языку, выступают со странными и противоречивыми тезисами, то мы не будем поддерживать Зеленского, будем его критиковать. Но если там верх возьмут трезвые и разумные люди, которые тоже есть в этом списке, то помогать таким людям, мы конечно будем. Мы точно не будем объединяться ни с Оппозиционным блоком, ни с другими антиукраинскими силами ", - отметил Княжицкий

Народный депутат также напомнил и о противоречивой позиции представителей "Слуги народа".

"Господин Дубинский назвал украинское приветствие "Слава Украине " фашистским лозунгом. Кроме него в партии есть и господин Бужанский. Мы ожидаем от «Слуги народа», что эта партия будет чистить свои списки. Какие убежден, что украинофобов в украинском парламенте быть не должно ", - подчеркнул Княжицкий.

По его мнению, смена власти, фактически, является причиной реванша антиукраинских сил и возвращения в Украину представителей режима Януковича.

"Раньше у них такой наглости не было. Пока Порошенко был президентом, и Портнов, и Клюев, и Шарий боялись носа сюда показать, зная, что правоохранительные органы будут выполнять свои функции. Они покинули территорию Украины и не возвращались, зная, что будут арестованы. Сейчас они уверены, что следствие против их преступлений будет остановлено ", - сказал Княжицкий.