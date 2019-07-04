Как супруги из Белой Церкви тратят свой миллион, выигранный в "Лото-Забава"

Самое главное - приобрели новый спортивный мотоцикл, впервые отдохнули на море всей семьей за границей и начали ремонт в квартире.

Особенно супругам запомнилась поездка в Египет, куда миллионеры полетели сначала вдвоем, а в следующий раз прихватили с собой своих детей, чтобы показать им всю ту красоту и атмосферу.

"Это была первая моя поездка в Египет", - вспоминает Оксана. "Это были просто бомбезно ощущения от Красного моря, от того подводного мира, от кораллов, камней, рыб ... Это просто была сказка! Что касается малышей, то для своих детей всегда хочется дать больше, чем ты сам когда-то имел. Наша семейная поездка стала очень важным душевным событием ".

Все началось 14 января 2018 года на старый Новый год, когда радостную весть о выигрыше в лотерею Владиславу сообщила его жена - Оксана. То воскресное утро она наблюдала за розыгрышем "Лото-Забава" по телевизору. Увидев на экране выигрышную комбинацию в новогодней акции "Дари сказку себе и близким", женщина не сразу в это поверила, ведь такая же комбинация была и в их лотерейном билете.

Кроме желаемого миллиона, Владислава и Оксану ждала эксклюзивная подарочная программа "Два дня из жизни миллионера" от "Клуба Миллионеров" М.С.Л. ", которая включала в себя множество развлечений: профессиональную фотосессию, прогулку на белом лимузине, участие в прямом эфире "Лото-Забава", обед в ресторане с любимыми ведущими, отдых в спа-салоне с сеансом релаксирующего массажа и тому подобное.

Настоящей изюминкой программы стал незабываемый мастер-класс, благодаря которому супруги узнали о тонкостях экстремального управления автомобилем. Завершающим аккордом стали невероятные гонки треком, покрытым снегом и льдом, и дрифтинг на белом лимузине.

Победитель "Лото-Забава" Владислав Базанович говорит: в следующий раз приедет еще и за джекпотом. Ведь мужчина не планирует покидать любимый лотерейный досуг и продолжит играть дальше.